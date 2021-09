Rolling Stones: Billy Joel widmet „Brown Sugar“-Cover Charlie Watts

Foto: Getty Images, Michael Putland. All rights reserved.

Drummer Charlie Watts der Rolling Stones in New York im Mai 1978. (Photo by Michael Putland/Getty Images)

Bei seinem Konzert in Cincinnati am Freitag (10. September) hat Billy Joel des verstorbenen Charlie Watts gedacht. Der Rolling-Stones-Drummer verstarb am 24. August; zuvor hatte sich der 80-Jährige einer Operation unterziehen müssen und sagte seine Teilnahme bei der amerikanischen „No Filter“-Tournee ab.

Im „Great American Ball Park“ riss Joel den Stones-Klassiker „Brown Sugar“ an, und er sagte: „Dies ist für Charlie.“ Den Song „New York State Of Mind“ widmete er dann den Opfern von Nine Eleven, die einen Tag später (11. September) geehrt wurden.

Billy Joel – „Brown Sugar“: