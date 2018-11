Rolling Stones kündigen große Tour für 2019 an

So viel steht fest: Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger schreibt an den Lyrics zu neuer Musik.

Schon Anfang September hatte Mick Jagger ein Video via Twitter geteilt, in dem er zwischen Gitarren und Mikrophonständern im Wohnzimmer steht und „Mundharmonika zu neuen Melodien spielt“. Das weckte natürlich große Erwartungen bei Rolling-Stones-Fans. https://twitter.com/MickJagger/status/1036897152105172992 Jetzt teilte der Rolling-Stones-Sänger ein Foto, auf dem Gitarre und Notizbuch zu sehen sind. Dazu schrieb er schlicht: „Songtexte schreiben #newmusic“ Die Gerüchte um ein mögliches neues Album der Rockgiganten wurden also erneut angeheizt. Möglich ist natürlich auch, dass der 75-jährige an einem Soloalbum arbeitet, da die Postings nur auf seinem eigenen Kanal erschienen. https://twitter.com/MickJagger/status/1046812954220466177 2017 erschienen mit „Gotta Get A Grip“ und „England Lost“…