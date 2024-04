„Rust“-Waffenmeisterin muss für 18 Monate ins Gefängnis

Ein Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico verurteilte die Waffenmeisterin wegen fahrlässiger Tötung zu der Gefängnisstrafe. Sie war beim Dreh des Westerns „Rust“ mit Hauptdarsteller Alec Baldwin für die Waffensicherheit am Set zuständig und hatte am 21. Oktober 2021 versehentlich einen Revolver mit einer scharfen Patrone geladen. Bei den anschließenden Filmproben richtete der Schauspieler die Waffe auf die Kamera und feuerte die Kugel ab, wodurch die 42-jährige Kamerafrau, Mutter zweier Kinder, tödlich verletzt wurde.

Die Verteidigung von Gutierrez-Reed plädierte auf eine Bewährungsstrafe, doch die Richterin des Prozesses verkündete beim Urteil: „Sie waren die Waffenmeisterin, diejenige, die zwischen einer sicheren Waffe und einer, die jemanden töten könnte, stand. Sie allein haben eine sichere Waffe in eine tödliche verwandelt.“ Somit erhielt die 27-Jährige die volle Strafe, wie von der Staatsanwaltschaft im Vorfeld gefordert wurde.

Prozess von Alec Baldwin erst im Juli

Sowohl Gutierrez-Reed als auch Alec Baldwin hatten die Schuld an dem Vorfall von sich gewiesen. Auch der Schauspieler wurde angeklagt und muss am 10. Juli wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Der 66-Jährige bestritt bereits in der Vergangenheit ,den Abzug der Waffe betätigt zu haben – der tödliche Schuss hätte sich aber nur durch Betätigung des Abzugs lösen können, wie ein unabhängiges Gutachten schlussfolgerte. Unklar ist allerdings immer noch, wie die scharfe Munition überhaupt in den Revolver gelangen konnte.