Scorpions: Neues Album „Rock Believer“ und Live-Termine 2022

Die Scorpions melden sich mit ihrem neuen Studioalbum „Rock Believer“ zurück. Auch sie waren während des Lockdowns produktiv und kehrten zu den Wurzeln des Recordings zurück – ihr neues Werk ist größtenteils im Zusammenspiel und der Präsenz aller Mitglieder im Studio entstanden. Am 11. Februar 2022 wird ihr 19. Studioalbum veröffentlicht. Zudem begibt sich die Hannoveraner Hardrock-Band auf Welttournee.

Ende Oktober soll bereits die erste Single des neuen Albums erscheinen und wird als „Pacemaker“ betitelt. Das Setting der Studioaufnahmen sei besonders, erklärte die Band in einer Pressemitteilung. Im Heimathafen Hannover hätten sich die Scorpions während der COVID-19-Pandemie zusammengefunden und zu alten Methoden gegriffen: „Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können es nicht erwarten wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen“, erklärt Frontmann Klaus Meine. „Das Album hat die Scorpions DNA, den Kern bilden die Schenker/Meine Kompositionen.“

Empfehlung der Redaktion Scorpions: Das hat Corona mit Mikkey Dee gemacht

Darum hätte die neue Platte die „Frische und Power“ der frühen Scorpions-Alben. Auch Mikkey Dee, ehemaliger Motörhead-Schlagzeuger, hat nun erstmals eine ganze Platte mit der Band aufgenommen. Er ist seit 2016 Mitglied und wird auch bei ihren Shows 2022 mit auf der Bühne stehen.

Welttournee angekündigt

Die Welttournee mit dem Titel „Rock Believer-World Tour“ startet im März 2022 in Las Vegas. Im Juni kommt die Band dann auch in ihr Heimatland Deutschland. Sechs Konzerte sind geplant, darunter auch eins in Hannover.

„Bei den Album-Aufnahmen hatten wir so viel Energie und Spaß – und diese Power wollen wir auch auf unsere Konzerttour mitnehmen“, sagt Matthias Jabs (Gitarre). Frontmann Klaus Meine ergänzt: „Wir hatten noch nie so eine lange Tour-Pause, wie jetzt während der Pandemie. Das hat den Appetit natürlich noch gesteigert, so dass wir jetzt dem Tourstart entgegenfiebern.“

Bei den Auftritten in Deutschland bekommen die Scorpions Unterstützung vom Sohn des legendären Gitarristen Eddie Van Halen – Wolfgang Van Halen wird sie mit seiner Band Mammoth WVH auf ihren Konzerten in der Bundesrepublik begleiten.

„Rock Believer – World Tour“ 2022 – Termine in Deutschland