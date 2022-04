Sean Penn ist sich sicher: Die Ukraine wird den Krieg gewinnen

Sean Penn hat mit der Unterstützung der Ukraine ein neues Herzensthema gefunden. In den ersten Tagen der Invasion der russischen Streitkräfte war er noch in der Hauptstadt Kiew, bevor er vor den vorrückenden Truppen über die polnische Grenze geflohen ist. Bereits im November 2021 hatte der streitbare Schauspieler und Regisseur an seinem Dokumentarfilm-Projekt über die Verschärfung des Konfliktes in der östlichen Donbas-Region gearbeitet.

Nun nimmt er eine Reihe von TV-Auftritten wahr, um in den USA für die Unterstützung von Wolodymyr Zelenskij zu werben. Im Talk-Format „The Last Word With Lawrence O’Donnell“ auf MSNBC sagte er beschwörend, dass die Ukraine „diese Sache gewinnen wird … das ist eine Gewissheit“.

Er verwies dabei auf die Haltung der Bevölkerung und fügte hinzu: „Ein dramatischer Moment in der Geschichte … Sie blicken einander an, als wollten sie sagen: Wir stehen zusammen!“ Erst kürzlich hatte Penn vor der Oscar-Verleihung damit gedroht, seine eigenen Oscars „einzuschmelzen“, wenn Zelenskij nicht bei der Gala zugeschaltet würde.

Laut Penn ist der Präsident und der ukrainische Wille zur Einheit auch ein Vorbild für die Vereinigten Staaten, um die seit Jahrzehnten grassierende Spaltung zu überwinden. „Es ist eine Freiheit der Gedanken, verbunden mit echter Führung, die mich anrührt. Eine Bewegung, die wir auch die USA brauchen. Wir sind dabei zu einem populistischen Abklatsch einer Nation zu werden.“ Die Ukraine dagegen besitze bei all ihrer Vielfalt eine Geschlossenheit, „wie wir sie in der letzten Zeit nicht mehr gesehen haben.“

Auch in der Fox-News-Sendung „Hannity“ debattierte er mit Moderator Sean Hannity über den Krieg. „Für mich ist klar, dass die Ukrainer den Krieg gewinnen werden. Die Frage ist nur, zu welchem Preis!?“ Und erneut setzte es ein geradezu überschwängliches Lob für Zelenskij: „In ihm habe ich etwas gesehen, was ich noch nie zuvor gesehen habe.“