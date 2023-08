Sicherheitsmann singt bei Taylor Swift mit – gefeuert!

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, John Shearer/TAS23. All rights reserved.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Taylor Swift ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der „Eras“-Tour einen fetten Millionen-Bonus zahlt. Falls die Sängerin noch ein paar Dollars übrig hat – und der Erfolg ihrer aktuellen Konzertreise deutet darauf hin – sollte sie diese vielleicht für Calvin Denker zurücklegen.

Empfehlung der Redaktion Taylor Swift: So viele Shows müsste sie spielen, um alle Fans glücklich zu machen

Calvin wer? TickTok-User könnten den Sicherheitsmann aus Minnesota kennen. Er sang bei einem Konzert von Taylor Swift ihren Song „Cruel Summer“ mit, filmte sich dabei und stellte das auf der Social-Media-Plattform hoch. Der Clip wurde zum Viral-Erfolg und von Millionen von Fans weltweit gesehen.

Wie Denker nun aber ebenfalls auf TikTok mitteilte, hatte der Glücksmoment auch negative Folgen für ihn. Er wurde von seinem Arbeitgeber entlassen. Allerdings nicht, weil er Taylor Swift gesanglich begleitete. Vielmehr störte sich die Sicherheitsfirma BEST daran, dass Denker angeblich Zettel an die Menge weitergab und sie bat, ein Foto zu machen, wenn Swift im Hintergrund zu sehen war.

„Die Frau von der Personalabteilung, die mich angerufen hat, war nicht in der Lage zu sagen, was genau ich falsch gemacht habe, weil ich nichts weiter getan habe, als nach Fotos zu fragen“, sagte Denker. Er selbst habe sich nur bei der Firma beworben, um irgendwann bei einem Konzert der Sängerin dabei zu sein. Am 12. August, als gerade Ed Sheeran auftrat, war dann Schluss für Denker. Er deutete in seinem Video auf TikTok an, zu unrecht gefeuert worden zu sein. Die AGBs seiner Sicherheitsfirma sähen vor, dass man selbst keine Fotos auf Konzerten machen dürfe, er habe aber lediglich nach Fotos von anderen Besuchern gefragt.

Empfehlung der Redaktion Die 10 kontroversesten Promis 2023: Taylor Swift ist mit dabei

„Ich habe nie mein eigenes Handy herausgeholt und vor allem dafür gesorgt, dass Taylor Swift sicher war und alle Fans eine gute Zeit hatten“, fügte Denker hinzu. Er selbst – das scheint ihm wichtig – hege keinen Groll gegen seinen Ex-Brötchengeber. Schließlich habe er ihm auch einen Lebenstraum erfüllt.