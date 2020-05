Sido: So irrlichternd wie Xavier Naidoo? Adrenochrom und Kinderfolter

Das wird Sie auch interessieren





Die wirren Verschwörungstheorien des Naidoo:

Zeit für Verschwörungstheorie! In einem Interview mit dem HipHopper Ali Bumaye macht es den Anschein, als glaube dessen Kollege an den QAnon-Quatsch. Der geht so: Eine Geheimregierung in Amerika, „deep state“ genannt, entnehme aus dem Blut gefolterter Kinder Adrenochrom, ein Stoffwechselprodukt des Adrenalin – das würden dann Millionäre als Verjüngungstrank zu sich nehmen. Eine Theorie, die jüngst Xavier Naidoo hierzulande unter seinen Followern populär gemacht hat.

Sido gibt zwar kein eindeutiges Statement ab, aber er spricht im Interview von Kindern, die „auf unerklärliche Weise verschwinden“. Er könne sich vorstellen, dass „reiche Leute“ in die Sache verstrickt seien.