Slash nahm bisher unveröffentlichten Song mit Chester Bennington auf

Auf einen Blick: Fotos von Instagram und Twitter, Videos von Youtube und die Setlist vom Konzert von Guns N'Roses am 24. Juni auf dem Mannheimer Maimarktgelände.

Am Sonntag (24. Juni 2018) absolvierten Guns N'Roses nach Berlin und Gelsenkirchen das dritte Deutschland-Konzert ihrer 2018er „Not In This Lifetime“-Tour. Sehen Sie hier: Fotos, Videos und die Setlist des Auftritts auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Guns N'Roses – Setlist Mannheim: It's So Easy Mr. Brownstone Chinese Democracy Welcome to the Jungle Double Talkin' Jive Better Estranged Live And Let Die Slither Rocket Queen Shadow Of Your Love You Could Be Mine New Rose This I Love Civil War Yesterdays Coma Sweet Child O'Mine Used To Love Her Wichita Lineman Wish You Were Here November Rain Black Hole Sun Knockin' On…