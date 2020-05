Irgendwie eklig: Slash-Tortenfigur mit echtem Haar auf Ebay

Das wird Sie auch interessieren





Slash-Fans dürfen sich auf ein Sammlerstück der besonderen, wie auch etwas skurrilen Art freuen – manche dürften’s durchaus eklig: Denn auf Ebay kann man zurzeit für 3000 US-Dollar zum Besitzer jener Tortenfiguren werden, die bei Slash und Perla Hudsons eigener Hochzeit zum Einsatz kamen. Das schräge daran: Dazugehörig eine echte Haarlocke des Guns-N‘-Roses-Gitarristen, da die Figuren mit den eigenen Haaren des Hochzeitspaares verziert wurden.

Ein Brief des Auktionshauses „Julien’s Auctions“ vom Oktober 2019 bestätigt, dass die Figuren tatsächlich von jener Hochzeit stammen, bei der Slash und Perla Ferrar sich 2001 in einer Zeremonie auf Hawaii das Ja-Wort gaben. So heißt es in dem Brief: „Los 112 ist ein plastisch geformter Hochzeitstorten-Aufsatz aus Plastik, der mit Zylinder, Schleier und Haaren von Slash und Perla versehen ist. Wir stellen hier schriftlich fest, dass Perla Hudson, als sie dieses Anwesen bei Julien’s Auktionen mitunterzeichnete, uns tatsächlich sagte, dass die Haare auf dem Tortenaufsatz Slash gehörten.“

Es ist nicht das erste Mal, dass persönliche Gegenstände des Paares, das seit 2018 geschieden ist, zum Verkauf stehen. Persönliche Kleidungs- und Einrichtungsstücke, sowie auch ein echter MTV Video Music Award, den Slash mit den Gunners im Jahr 1987-88 in der Kategorie „Best New Artist“ gewann, konnten bereits über das Auktionshaus „Julien’s“ ersteigert werden.