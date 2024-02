$oho Bani kündigt Song mit Herbert Grönemeyer an

In der Deutschrap-Szene haben sich erneut zwei Künstler zusammengetan, von denen man es nicht direkt vermutet hätte. $oho Bani hat am 19. Februar angekündigt, dass er den Track „Zeit, dass sich was dreht“ neu interpretiert hat – mit der Hilfe von niemand Geringerem als dem Sänger des Originals, Herbert Grönemeyer.

Erst WM 2006, jetzt EM 2024

Der Song kommt am 22. Februar neu aufgelegt als Rap-Version und ein Musikvideo gibt es auch dazu. Ursprünglich hatte Grönemeyer „Zeit, dass sich was dreht“ zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 herausgebracht. Knapp 20 Jahre später bekommt das Lied jetzt einen neuen Anstrich – passend zur in Deutschland stattfindenden Fußball-Europameisterschaft im Sommer. 2006 schaffte es das Stück bis auf Platz eins der Charts – ob das Feature mit $oho Bani an diesen Erfolg anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Einen kurzen Ausschnitt des Tracks könnt ihr hier hören:

Während sich $oho Bani mittlerweile einen festen Platz in der deutschen HipHop-Welt gesichert hat, ist es für Herbert Grönemeyer eher ein seltenerer Genre-Ausflug – aber nicht sein erster. Bereits 2023 hatte er ein Feature auf Trettmanns„Stefan Richter“.