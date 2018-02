„Solo: A Star Wars Story“: Neuer (langer) Trailer verrät Story-Details

Die Fans hatten eigentlich gehofft, schon zu Weihnachten im letzten Jahr den ersten Blick auf „Solo: A Star Wars Story“ werfen zu können. Doch anscheinend sorgten die turbulenten Umstände rund um den Dreh des Spin-Off-Films über Weltraum-Schmuggle Han Solo dann doch dafür, dass alles etwas später fertig wurde als geplant.

Sonntagabend (04. Februar) gab es dann endlich doch noch die ersehnten ersten Szenen zu sehen – als Teaser während des Super Bowl. Doch nur Stunden später legt Disney nach und gibt mit einem ersten Trailer dann doch recht intensiv Einblick in die Welt Han Solos – und vor allem, wie der zweite Anthologie-Teil der Reihe wirklich aussieht.

Erste Begegnung mit Chewbacca

Der 28-jährige Alden Ehrenreich verkörpert den noch skrupellosen und auf sich allein gestellten Solo, der sich tatsächlich bei einer Fliegerschule des Imperiums bewirbt, um den raschen Aufstieg zum Star-Piloten zu schaffen. Dabei lernt er natürlich Chewbacca (Joonas Suotamo) kennen und legt sich mit Lando Calrissian (Donald Glover) an.

„Star Wars: Han Solo“ (oder „Solo: A Star Wars Story“, wie der Film im US-Original heißt) kommt in Deutschland am 24. Mai in die Kinos. Nachdem die Regisseure Phil Lord und Chris Miller zwischenzeitlich wegen „künstlerischer Differenzen“ mit den Produzenten hingeschmissen hatten, übernahm Ron Howard.