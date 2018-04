Sonos Store eröffnet in Berlin – Brian Eno als DJ dabei

Am 13. und 14. April 2018 feiert Sonos in der Oranienburger Straße 83 im Berliner Stadtteil Mitte die Eröffnung eines neuen Concept Stores. Es ist nach Läden in New York und London erst der dritte weltweit.

Vor Ort können Musikenthusiasten und Audiophile viele Geräte der Firma testen in „Listening Rooms" testen. In Zukunft soll es auch immer mal wieder spezielle Veranstaltungen in dem Sonos Store geben. Zur Eröffnung gibt es aber erst einmal David Bowie auf die Ohren! Unter dem Titel „Sonos Song Stories: Bowie" werden vier Musiker ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Sänger schildern und dazu den passenden Soundtrack auflegen. Auch Brian Eno ist als DJ angekündigt.

Hier ist das prächtige Line-Up für den Sonos Store

Unter dem Motto „Love Letter to Berlin“ wird es an den zwei Tagen einen Livestream direkt aus dem Sonos Store geben, der über NTS empfangen werden kann.