SOUND: Die Nominierten 2019 auf einen Blick

Solange Knowles benötigte nur ein Album, um aus dem gewaltigen Schatten ihrer großen Schwester Beyoncé zu treten. „A Seat At The Table“ mutete in seinem Erscheinungsjahr 2016 wie ein echter Befreiungsschlag an, mit gleichsam hoch emotionalen Pop-Songs und diffizilen politischen Statements einer außergewöhnlich reifen jungen Erzählerin. Solange: eine Erneuerin des Soul Solange sprach vom Grauen des wieder salonfähig gewordenen Rassismus und hielt jenen den Spiegel vor, die glauben, die weibliche Emanzipation hätte in den vergangenen Jahrzehnten wirklich Früchte getragen. Sie entpuppte sich als eine der größten Sängerinnen und Songschreiberinnen unserer Zeit, eine Erneuerin des Soul. Bevor die Künstlerin mit diesem…