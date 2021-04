Sowjetische „Herr der Ringe“-Adaption von 1991 aufgetaucht

„The Who Sell Out“ erscheint am 23. April in verschiedenen Formaten und Deluxe-Editionen.

Neues von The Who: Am 23. April wird die „The Who Sell Out“-Super-Deluxe-Edition veröffentlicht. Das 1967 erstmals erschienene Album umschreibt die Darstellung der Zeit, in der es entstanden ist, ganz gut: Das Ende der „Swinging 60s“ trifft auf Pop-Art, gemischt mit Psychedelia und Straight-Ahead-Pop, Pop verwandelt sich in Rock – und die „Love Generation“ wird zu einem globalen Phänomen. Das Album enthält Stücke wie „I Can See for Miles“, die Mini-Oper „Rael“ von Pete Townshend und die psychedelischen Explosionen von „Armenia City In The Sky“ und „Relax“. Für The-Who-Liebhaber: Super-Deluxe-Edition, Vinyls und CDs Die neue „Super-Deluxe-Edition“ enthält 112 Tracks, von…