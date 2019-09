STYLE: Das erste offizielle Peaky Blinders Festival sah umwerfend aus

Schicke Dreiteiler aus Tweed, goldene Manschettenknöpfe und vor allem: die ikonischen Schiebermützen mit versteckter Rasierklinge. Nicht nur Fashion-Experten dürfte klar sein, wer hier gemeint ist. Die britische Erfolgsserie Peaky Blinders hat inzwischen eine so begeisterte Fangemeinschaft, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Welt der 20er-Jahre-Ganoven den Sprung in unser Jahrhundert schafft.

Dieses Wochenende war es nun endgültig soweit – Das erste „Legitimate Peaky Blinders Festival“ fand statt! Das „Legitimate“ im Namen darf hier auf keinen Fall fehlen, denn bereits im letzten Jahr fand ein Festival rund um die Serie statt. Das war allerdings nicht von den Serienmachern genehmigt und blieb den Fans eher als schlecht organisiertes und wenig amüsantes Wochenende in Erinnerung.

Liam Gallagher, Boxkämpfe und Kostüme

Ein minimaler Exkurs, für alle denen Peaky Blinders so gar nichts sagt: In der BBC-Serie geht es um eine Gruppe Gangster; die Peaky Blinders. Die leben im rauen Birmingham der 20er Jahre, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Dort versuchen sie sich mit reichlich krimineller Energie einen Namen zu machen. Das ist so spannend, so brutal und so schön anzusehen, dass die Serie inzwischen ein weltweiter Erfolg ist.

Das diesjährige und ganz offizielle Peaky-Blinders-Spektakel fand in Digbeth, Birmingham statt. Das ist genau die Gegend, in der die realen Peaky Blinders damals aktiv waren. Doch nicht nur der historische Ort ließ die berüchtigte Gang wieder aufleben: Verkleidete Schauspieler liefen über das Festivalgelände, Swingbands traten auf und es gab sogar kostenlose Haarschnitte für alle, die Tommy Shelby etwas ähnlicher sehen wollten. Den kleinen Blutdurst, den Kriminelle eben manchmal haben, löschten Boxkämpfe. Als Special Guest spielte sogar Liam Gallagher einige Songs – selbstverständlich mit Schiebermütze, tief ins Gesicht gezogen. Auch das restliche Line-Up des Peaky Blinder Festivals 2019 ließ sich sehen: Primal Scream, Frank Carter and the Rattlesnakes und Anna Calvi spielten vor den angereisten Fans.

Wird es auch in Deutschland ein Peaky Blinders Festival geben?

Und eben diese Fans sorgten für noch mehr Nostalgie: Sie erschienen verkleidet, sprachen im 20er-Jahre-Slang und spielten Szenen aus der Serie nach. Die 20.000 verfügbaren Tickets wurden zwar nicht annähernd verkauft, dennoch planen die Veranstalter eine zweite Auflage. „Das hier ist eine ganz neue Art von Festival – mit immersiven Erfahrungen. Die Leute haben sich zwar nicht so schnell von der Idee begeistern lassen, wie wir dachten“, John Empson, ein Verantwortlicher für das Peaky Blinders Festival, in einem Interview mit dem „Guardian“.

„Aber: Wir werden definitiv nächstes Jahr zurückkommen. Langfristig planen wir sogar noch mehr Festivals – auch in anderen Städten.“ Ob das Peaky Blinders Festival 2020 in Deutschland einen Ableger bekommt, ist noch nicht bekannt. Bis es soweit ist, darf sich aber auf die fünfte Staffel von Peaky Blinders gefreut werden. Die soll auf jeden Fall noch dieses Jahr erscheinen.

Am 22. November wird erstmals der International Music Award auch in der Kategorie „STYLE“ verliehen. Mehr zum IMA erfahrt ihr hier.