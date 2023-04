The Edge während eines U2-Konzerts in East Rutherford, New Jesey, 2017.

Im Herbst 2023 können sich Fans von U2 auf ein Spektakel freuen: Die irische Rockband wird mit einer Showreihe namens „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere“ den MSG Sphere eröffnen – eine neue Konzerthalle in Las Vegas, deren Bau rund zwei Milliarden US-Dollar kostete. Die Eventhalle ist nicht nur die erste kugelförmige der Welt, sondern soll bis zu 17.000 Menschen Platz bieten und den bislang größten 16K-LED-Screen aller Zeiten aufweisen. Nun hat „Variety“ einen Bericht veröffentlicht, in dem die ersten fünf Shows offiziell angekündigt wurden und sich U2-Gitarrist The Edge erstmals zu der Konzertreihe im Sphere äußert.

Empfehlung der Redaktion Exklusiv U2 am Scheideweg: Einblicke in die ehrgeizige Neuerfindung der Band für 2023 U2 am Scheideweg: Einblicke in die ehrgeizige Neuerfindung der Band für 2023

Die ersten fünf angekündigten Konzertabende finden am 29. und 30. September sowie den 05., 07. und 08. Oktober 2023 statt. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass noch weitere Shows dazukommen. Der Titel der Reihe „U2: UV Achtung Baby Live at Sphere“ bezieht sich sowohl auf das U2-Album „Achtung Baby“ (1991), um das sich die Konzerte jeweils drehen sollen, als auch den Track „Ultraviolet (Light My Way)“ aus demselben Album. Die Ticketpreise beginnen bei 140 Dollar, zudem hat Live Nation versprochen, dass 60 Prozent aller verfügbaren Tickets weniger als 300 Dollar kosten sollen.

Empfehlung der Redaktion U2: Deshalb würde The Edge die Band niemals verlassen

Auf die Frage, ob die Showreihe in Las Vegas auch als „Residency“ angesehen werden könnten – das heißt, eine Reihe von Konzerten, ähnlich einer Konzerttournee, jedoch nur an einem Ort – antwortete The Edge: „Ich meine, es ist sicherlich eine Reihe von Shows, aber es ist nicht so, dass wir für ein Jahr nach Vegas ziehen müssen. Aufgrund der Größe des Veranstaltungsortes wird der Umfang dieser Serie wahrscheinlich maximal sechs Wochen betragen. Und wir könnten realistischerweise nicht mehr Shows als das machen. Ich glaube also nicht, dass es sich wirklich um eine klassische Residency handelt.“

Bezüglich des Stigmas, das „Residencys“ in Las Vegas unterlegen sind, sagte der 61-jährige Gitarrist jedoch: „Wissen Sie, dieser Ort, so sehr wir auch von Vegas fasziniert sind, und einige unserer Lieblingskünstler, ich denke da an Frank Sinatra, Elvis, aber auch an Hunter S. Thompson und die Tatsache, dass es ein Ort der Hoffnungen ist, die manchmal erreicht, aber meistens enttäuscht werden. Es ist symbolisch für so vieles in Amerika, wir haben es immer faszinierend gefunden.“