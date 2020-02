The Cure: Robert Smith verspricht „definitiv“ ein neues Album 2020

3sat zeigt an Silvester als Teil von „Pop Around The Clock“ das Jubiläums-Konzert „Anniversary - Live in Hyde Park“ von The Cure.

Am 9. Juli 1978 spielten The Cure zum ersten mal in einem Club in Sussex. Fast auf den Tag genau, 40 Jahre später, trat die Band im Londoner Hyde Park auf und spielte vor rund 65.000 Fans. Die Engländer rund um Frontmann Robert Smith prägten den Post-Punk und die New-Wave-Bewegung der 80er-Jahre. 3sat zeigt an Silvester die Live-Aufnahmen aus dem Hyde Park als Teil seiner Reihe „Pop Around The Clock“. Zu sehen ist ein Mitschnitt von 60 Minuten. The Cure – „Anniversary - Live in Hyde Park“ 31. Dezember, 11:30 Uhr, 3sat The Cure auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ijxk-fgcg7c