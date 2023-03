„The Mandalorian“: Jar-Jar-Binks-Schauspieler Ahmed Best kehrt ins „Star Wars“-Universum zurück

Ahmed Bests schauspielerische Karriere begann und endete mit den Star-Wars-Prequels. Er ging in die Geschichte ein als Mann hinter Jar Jar Binks, einer der meistgehassten und verachteten Figuren im ganzen weitläufigen Star-Wars-Canon.

Trotzdem ist Best, der nach seiner Rolle und all den Anfeindungen, wie er berichtet, zeitweise depressiv wurde, in die Welt des Space-Märchens zurückgekehrt – als Jedi-Ritter Kelleran Beq. In der am gestrigen Mittwoch (22. März) erschienenen „The Mandalorian“-Episode rettet er Grogu, besser bekannt als „Baby Yoda“:

Die Rolle hatte der 48-Jährige bereits 2020 inne – in zehn Folgen der Kinder-Game-Show „Star Wars: Jedi Temple Challenge“, die erst über Disney+ und dann über den YouTube-Kanal „Star Wars Kids“ ausgestrahlt wurde.

In einem Interview aus dem Jahr 2019 hat der Schauspieler die ausufernden Folgen der ihm von George Lucas zugedachten Rolle beschrieben. „Die Depression hat mich hart getroffen. Ich war einfach gebrochen. […] Ich war es müde, mich zu erklären. Müde, mich und meine Arbeit verteidigen zu müssen. Müde, gegen Rassismus und rassistische Stereotype ankämpfen zu müssen. Ich wollte einfach nur eine Rolle spielen. Ich war am Ende.“

Ob er in weiteren Episoden der aktuellen „The Mandalorian“-Staffel zurückkehren wird, ist bisher unklar, gilt jedoch als nicht unwahrscheinlich. Bis zum 19. April wird sie weiterhin im Wochentakt über Disney+ ausgestrahlt.