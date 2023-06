Till Lindemann: Ansprache auch beim letzten Konzert in München

Beim letzten der vier Rammstein-Konzerte im Münchner Olympiastadion am 11. Juni hat sich der Sänger Till Lindemann einmal mehr an seine Fans gewendet. Wie bereits bei den beiden Shows davor, sprach der 60-Jährige die im Raum stehenden Vorwürfe gegen ihn nicht direkt an. „Vier Konzerte in diesem Stadion. Mit euch, durch euch. Perfekte Momente. Danke vom ganzen Herzen. Aus tiefster Seele: Danke“, sagte er. Eine Fan-Aufnahme der Ansprache seht ihr hier.

Vor der Show am 11. Juni kam es Berichten zufolge zu Auseinandersetzungen von Rammstein-Fans und Gegendemonstrant:innen, größere Zwischenfälle seien allerdings ausgeblieben. Die Band selbst verbrachte die Zeit in München im Fünf-Sterne-Hotel Bayerischer Hof.

Till Lindemann spricht bei Konzerten seiner Band für gewöhnlich nicht mit dem Publikum. In München tat er dies dann gleich mehrmals: Beim zweiten Konzert am 8. Juni sagte er, das „Unwetter“ werde vorbeiziehen. Und auch beim dritten Olympiastadion-Gig äußerte er sich zu den Missbrauchsvorwürfen. „Das dritte Konzert … und ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll“, begann Lindemann. „Ich bin unfassbar dankbar, dass ihr da seid. Danke euch. Wir danken euch.“