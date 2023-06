Rammstein: Till Lindemann äußert sich in München zu den Vorwürfen (Video)

Erstmals hat sich Till Lindemann zu den gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfen geäußert – ohne sie direkt zu adressieren. Beim zweiten Rammstein-Konzert in München (08. Juni) gab’s den obligatorischen Kniefall vor Publikum, dann sprach der 60-Jährige zunächst scheinbar über das Wetter, um dann eine Analogie zu seiner derzeitigen Situation zu ziehen: „Wir hatten ein Riesenglück mit dem angekündigten Unwetter. Glaubt mir, das andere wird auch vorbeiziehen. Vielen, vielen Dank.“ Tosender Applaus im Olympiastadion.

Ebenfalls am Donnerstag haben sich die Anwälte der Band erstmals zu Wort gemeldet. Die Vorwürfe, heißt es in der Presseerklärung, seien ausnahmslos unwahr. Man kündigte rechtliche Schritte gegen jede Person an, die diese Vorwürfe in den Raum stellt.