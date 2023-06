Mit Shelby Lynns Postings auf Twitter an Pfingstsonntag ging es los – zwei Wochen später spricht die ganze Republik darüber: Rammstein-Sänger Till Lindemann wird übergriffiges bis missbräuchliches Verhalten vorgeworfen. Verschiedene Medien brachten auf investigative Recherchen beruhende (Titel-)Geschichten und trugen darin eidesstattliche Erklärungen von Frauen zusammen, in denen der 60-jährige Superstar als Mensch dargestellt wird, der seinen Status missbraucht.

Am heutigen Sonntag (11. Juni) zeigt „Titel Thesen Temperamente“ einen „Hausbesuch bei Shelby Lynn“. Der Sender zitiert die 24-jährige Irin. die in einer Konzertpause in Vilnius in einen Raum gebracht worden sei, um dort Lindemann zu treffen: „Till kommt rein – und ich sage sofort zu ihm: Wenn du hier bist wegen Sex – ich möchte das nicht. Sex ist für mich etwas sehr Besonderes. Da ist er sofort wütend geworden und hat geschrien: Mir wurde gesagt, Du wärst einverstanden. Ich habe wiederholt, dass ich nicht möchte. Er hat mich angebrüllt: Das hast Du schon gesagt“.

Rammstein weisen alle Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens von sich, haben per Anwalt angekündigt, rechtliche Schritte gegen jede Person einzuleiten, die diese Vorwürfe macht.

Lynn sagte den TV-Team: „Ich fürchte nichts. Es bricht mir das Herz, für jede Frau, die zum Opfer geworden ist und Schlimmeres erlebt hat. Bringt mich vor Gericht. Ich habe keine Angst. Diese Leute haben viel zu verlieren und zu verbergen. Ich nicht.“ Mittlerweile hat die Polizei in Vilnius bekannt gegeben, aufgrund der Aussage Lynns allein keine polizeilichen Ermittlungen einzuleiten.

TV-Tipp:

