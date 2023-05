Till Lindemann in der Kritik: So gespalten reagiert das Netz auf die Anschuldigungen

Foto: WireImage, Greetsia Tent. All rights reserved.

Nachdem eine Frau sich öffentlich zu Wort gemeldet hat und behauptet, bei einer Rammstein-Party mit K.O.-Tropfen betäubt und wohl misshandelt worden zu sein, ist eine heftige Diskussion im Netz entstanden. Dabei wird unter anderem diskutiert, welche Rolle Till Lindemann bei den angeblichen Vorkommnissen gespielt haben könnte und ob dem angeblichen Opfer zu glauben ist. Die Diskussionen sorgen aber auch für hitzige Debatten zum Thema Victim Blaming.

#JusticeForRammstein: Viele Fans halten zu Till Lindemann

Einige Twitter-User haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Anschuldigungen vom angeblichen Opfer Shelby genau zu untersuchen. Dabei wird aber auch sie zur Zielscheibe:

Das ist das Mädel das ihr verteidigt ? Sorry aber irgendwas stimmt mit ihr nicht #Rammstein #lindemann pic.twitter.com/uvHzGtNRSg — Sophie Leske (@LeskeSophie) May 29, 2023

Shelby klingt ungeheuer glaubwürdig und sieht natürlich auch so aus.#Rammstein #Lindemann pic.twitter.com/DvfjJhzLrK — Paul Asten (@asten_paul) May 29, 2023

Andere User stellen sich auf die Seite Shelbys. „Hört auf Täter und Männer in Machtpositionen zu beschützen“:

Ich hab lange genug Backstage gearbeitet und mir ist nichts fremd, was mich bei #Lindemann aufregt ist, dass wir alles nachlesen können, sei es auf Twitter, insta oder Reddit was da passiert ist. Da gibt es Chatverläufe, da gibt es eine Frau die ihm Mädchen und Frauen zuführt, da… — Chiara_Fa (@chiaravonfa) May 29, 2023

Wie häufig auf Twitter, gehen auch viele Kommentare unter die Gürtellinie. Daher appellieren manche User an den gesunden Menschenverstand:

Ich habe grundsätzlich erstmal nur eine Bitte… Hört endlich auf, vor allem bei solchen harten Themen, aber grundsätzlich generell, auf die Opfer einzutreten. Es ist so schäbig, was mensch hier teilweise lesen muss. #Lindemann — Marcel | Kelberich (@kelberich_) May 29, 2023

Besonders intensiv wird darüber gestritten, ob Gewaltfantasien in lyrischer Form Rückschlüsse auf tatsächliches Verhalten zulassen – ob „Künstler“ und „Mensch“ also gleichzusetzen sind:

Standard Satz wenn ein Prominenter der Vergewaltigung bezichtigt wird…

„eR kAnN dOcH jeDe hAbEn, wAruM hAt eR dAs nÖtiG“. #Rammstein #Lindemann pic.twitter.com/tu5993EE5w — 𝐺𝐼𝑂®📯🇺🇦🇬🇷 (@THiSiZGi0) May 29, 2023

Manche User bemühen sich, die Fakten zusammenzutragen, um ein genaueres Bild zu zeichnen. Nach aktuellem Stand ist Till Lindemann kein Tatbestand vorzuwerfen – es steht Aussage gegen Aussage; wobei auch zu beachten ist, dass die Band auf Twitter schrieb, dass es bislang keine Ermittlungen gegen sie gebe. Rammstein haben ein Statement veröffentlicht, in dem die Vorwürfe zurückgewiesen werden. Was auch immer sich bei einer Pre- oder Afterparty in Vilnius zugetragen haben könnte, ist unklar.

#Lindemann #Rammstein

Fassen wir kurz zusammen:

– es gab kein Sex.

– es gibt die Behauptung dass einem Drogen verabreicht worden wären (alle tox. Befunde sind negativ und theoretisch kann shelby es überall herbekommen haben)

– es gibt einen blauen Fleck https://t.co/HzziRZwCju — single ladies (@whats_updoc90) May 29, 2023

Wie manche Nutzer betonen, können K.O.-Tropfen Personen betrunken erscheinen lassen. Zudem sind sie nur sechs bis zwölf Stunden nachweisbar. Wie einige Videos beweisen sollen, habe Shelby zur Show betrunken gewirkt und sich auffällig verhalten.