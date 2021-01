Till Lindemann reagiert auf Spendenkritik: „Schämt euch“

Till Lindemann und Schönlingsgeiger David Garrett machen mit dem Song „Alle Tage ist kein Sonntag“ gemeinsame Sache – und kombinieren Schlager, Rock und Klassik.

Till Lindemanns Tage müssen wohl mehr als 24 Stunden haben. Neben seiner Arbeit mit der Berliner Metal-Band Rammstein, die sich vor wenigen Wochen für Aufnahmen in einem Studio in Saint-Rémy-de-Provence eingemietet hatte hat er noch Zeit für ein neues „Lindemann“-Projekt gefunden. Der Musiker postete via Social Media ein Schwarz-Weiß-Bild, die zweite Person auf dem Foto ist Schönlingsgeiger David Garrett. Beide Männer sind so geschminkt, dass es scheint, als wären sie von den Toten auferstanden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich jedoch um ein Soloprojekt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Till…