Todestag von Linda McCartney: Sohn teilt rührenden Post

Als Linda McCartney am 17. April 1998 an den Folgen ihres Brustkrebses starb, war ihr Sohn James McCartney gerade mal 20 Jahre alt. Zu ihrem 26. Todestag teilte er am Mittwoch (17. April) ein Bild der beiden auf X (Twitter).

Auf dem Foto ist der junge James an einem Tisch lehnend vor einem Spiegel zu sehen. Seine Mutter knipst ein Foto der beiden.

„Bist du im Himmel?“

Der mittlerweile 46-Jährige schwärmt in der Bildüberschrift von seiner verstorbenen Mutter: „Mama war wunderschön, lieb, friedlich, fröhlich und so süß. Ich wünschte, ich könnte sie sehen. Und wie mache ich das? Indem ich die bestmögliche Version von mir selbst bin. Wo bist du jetzt? Im Himmel? Ich bin bei dir“. James ist der einzige Sohn von Linda und Paul McCartney, seine Schwestern sind Heather, Mary und Stella McCartney.

Linda McCartney legte eine außergewöhnliche Rock’n’Roll-Karriere hin. 1941 in New York geboren, heiratete sie zunächst einen Geologen, bekam mit ihm eine Tochter und ließ sich 1965 wieder scheiden. Doch danach entdeckte Linda die Fotografie für sich. Nach einer Pressekonferenz der Rolling Stones in New York auf einer Jacht bekam sie die Möglichkeit, die Band auf ungezwungene Art und Weise zu fotografieren. Es folgten Bilder von The Who, Jimi Hendrix, Bob Dylan und all den großen und aufstrebenden Musikern der 60er-Jahre. Auf Paul McCartney traf sie das erste Mal 1967 im Londoner Szene-Club „Bag o’ Nails“. Zwei Tage später fotografierte sie ihn bei einem Pressetermin zu „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. 1969 heirateten die beiden. Linda McCartney kämpfte 13 Jahre lang gegen den Brustkrebs. Am 17. April 1998 erlag sie im Alter von 56 Jahren ihrem Krebsleiden.

Söhne von McCartney und John Lennon veröffentlichen gemeinsamen Song

James McCartney und Sean Ono Lennon, die Söhne der Beatles Paul McCartney und John Lennon, haben gemeinsam einen Song mit dem Titel „Primrose Hill“ veröffentlicht. Wie die BBC schreibt, ist der Song eine Art Ode an den Londoner Aussichtsplatz im Regent’s Park. „Primrose Hill“ bekam auch bereits den väterlichen Segen.

Paul McCartney rührte in den sozialen Medien ordentlich die Werbetrommel und sendete „viel Liebe an Sean Ono Lennon“, der den Song mitgeschrieben hat. Ono Lennon ist der jüngere Sohn des verstorbenen John Lennon und von Yoko Ono. Er hat eine Reihe von Soloplatten herausgebracht und tritt zusätzlich regelmäßig mit einer Reihe von Bands auf, darunter Cibo Matto, The Ghost Of A Saber Tooth Tiger und The Lennon Claypool Delirium.