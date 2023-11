Tool im Frühjahr 2024 auf Deutschland-Tour: Termine + Tickets

Nachdem Tool im Sommer über jegliche Festivals tourten und erst im Februar 2024 ihre Nordamerika-Konzerte beenden werden, kommt die Metal-Band aus Los Angeles im Frühjahr auch nach Europa. Dabei spielen die Musiker auch drei Gigs in Deutschland.

Die Gruppe, bestehend Schlagzeuger Danny Carey, Bassist Justin Chancellor, Adam Jones (Gitarre) sowie dem Frontmann Maynard James Keenan, spielt nach ihrem Konzert in Hannover am 25. Mai 2024 außerdem am 08. Juni in der Berliner Wuhlheide sowie zehn Tage darauf in der Kölner Lanxess Arena.

Die Musiker, die sich im Jahr 1990 zusammenschlossen, werden bei ihrer gesamten Europatournee von der amerikanischen Rockformation Night Verses begleitet.

Nachdem am 16. November der Presale auf Ticketmaster beginnt, startet ein Tag darauf um 10 Uhr der allgemeine Vorverkauf über Live Nation. Für die Tool-Army-Mitglieder sind die Tickets exklusiv bereits ab dem 14. November für 24 Stunden erhältlich.

Tool live 2024: Alle Deutschland-Termine im Überblick