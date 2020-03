Die „In A Lifetime“-Kollektion erinnert daran, dass Clannad mit ihren 16 Studioalben eine ganze Generation von irischen Musikern und Künstlern beeinflusste: Mit „A Celtic Dream“ ist einer von zwei neuen Songs dabei.

„In A Lifetime“ ist eine Karriere-umspannende Anthologie aus Clannads 50-jähriger Karriere. Es wird als 2 CD-Set mit 38 Titeln, 2 CD Deluxe-Edition, Doppel-LP, 2 LP Deluxe Edition und erweiterte Deluxe-Box mit mehr als 100 Songs sowie in digitalen Formaten ab 13. März erhältlich sein – zusammengestellt von den Bandmitgliedern von Clannad. Am 3. Februar erscheint nun „A Celtic Dream” – einer von zwei neuen Songs, die der Produzent Trevor Horn für die neue Anthologie aufgenommen hat. Der Titel des zweiten neuen Songs „Who Knows (Where The Time Goes)“ ist eine Anspielung auf das gleichnamige Lied von Sandy Denny. Es geht…