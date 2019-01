TV-Tipp und Stream: Wacken und Metallica auf Arte

Es geht auch langsamer und kürzer, wie Metallica beweisen

Metallica stellen eine Country-Akustikversion ihres Songs „The Four Horsemen“ vor – das Original der Thrash-Metal-Fassung entstammt ihres Debüts „Kill 'Em All“ von 1983. Das Stück wird auf einem Doppel-Livealbum enthalten sein, dessen Einnahmen der wohltätigen Stiftung „All Within My Hands“ zugute kommen – die dabei gesammelten Einnahmen für einen guten Zweck beliefen sich auf satte 1,15 Millionen Euro. Mit der Veröffentlichung des Live-Mitschnitts soll nun noch mehr Geld erwirtschaftet werden. „Choose your fate and die”, singt James Hetfield nun – und im Gegensatz zum langen Original rocken sie das Lied in rund drei Minuten runter. Metallica – The Four Horsemen:…