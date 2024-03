Twenty One Pilots live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Bereits letzten Monat meldeten sich Twenty One Pilots mit der Ankündigung ihres neuen Albums „Clancy“, welches am 17. Mai erscheinen wird, zurück. Jetzt bereiten sie sich auf die dazugehörige Welttournee vor und veröffentlichen in diesem Rahmen auch sechs Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Das Duo hatte 2015 seinen Durchbruch mit dem Platin-ausgezeichneten Album „Blurryface“, inklusive der Hit-Single „Stressed Out“. Die Grammy-prämierte Band, bestehend aus Tyler Joseph und Josh Dun, wird in Hamburg, Berlin, Wien, Zürich, München und Köln je ein Konzert der „The Clancy World Tour“ spielen.

Alle Termine im Überblick:

07.04.2025 Hamburg, Barclays Arena

08.04.2025 Berlin, Uber Arena

13.04.2025 Wien, Stadthalle

16.04.2025 Zürich, Hallenstadion

27.04.2025 München, Olympiahalle

01.05.2025 Köln, Lanxess Arena

Prio-Tickets werden ab dem 03. April erhältlich sein, der offizielle Vorverkauf startet dann am 05. April ab zehn Uhr – und zwar hier via Livenation und hier via Ticketmaster und auch bei Eventim gibt’s Karten.

Mehr zu Prio-Tickets und Presale

Deutschland

Telekom Prio-Tickets:

Mi., 03.04.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

Klickt hier www.magentamusik.de/prio-tickets und holt euch Karten.

RTL+ Prio-Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 03.04.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

Klickt hier https://plus.rtl.de/prio-tickets und holt euch Karten.

Ticketmaster-Presale:

Do., 04.04.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

Klickt hier www.ticketmaster.de/presale und holt euch Karten.

Österreich

Ticketmaster Presale:

Do., 04.04.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

Klickt hier www.ticketmaster.at/presale und holt euch Karten.

Schweiz

Raiffeisen Presale:

Mi., 03.04.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

Klickt hier www.raiffeisen.ch/memberplus und holt euch Karten.

Mobiliar Priority-Tickets:

Mi., 03.04.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

Klickt hier www.mobiliar.ch/ticketshop und holt euch Karten.

Und wenn es mit dem Presale nicht klappt – einfach ab 05. April an den allgemeinen Vorverkaufsstellen ab zehn Uhr sein Glück versuchen.