Udo Lindenberg hat für seine 2019er-Tournee vier Zusatzkonzerte bekannt gegeben. Am 08. Juni 2019 tritt der Panik-Rocker zusätzlich in Berlin auf, am 12. Juni kommt er nach Leipzig, Erfurt ist am 15. Juni dran, und der 22. Juni ist für Hamburg reserviert.

Hamburg (Barclaycard Arena) ist bereits im Vorverkauf, für die drei weiteren Zusatzkonzerte in Berlin, Leipzig und Erfurt startet am Mittwoch, 13. Juni 2018 ab 10.00, der exklusive Presale bei Eventim und am Freitag, 15. Juni 10.00 Uhr, startet der Vorverkauf bei allen Vorverkaufsstellen.

UDO LINDENBERG – LIVE 2019

31.05.2019 Bremen ÖVB Arena

04.06.2019 Frankfurt Festhalle

07.06.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

08.06.2018 Berlin Mercedes-Benz Arena ZUSATZKONZERT

11.06.2019 Leipzig Arena

12.06.2019 Leipzig Arena ZUSATZKONZERT

14.06.2019 Erfurt Messehalle

15.06.2019 Erfurt Messehalle ZUSATZKONZERT

18.06.2019 München Olympiahalle

21.06.2019 Hamburg Barclaycard Arena

22.06. Hamburg Barclaycard Arena ZUSATZKONZERT

25.06.2019 Hannover TUI Arena

28.06.2019 Köln Lanxess Arena

02.07.2019 Mannheim SAP Arena

05.07.2019 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.07.2019 Oberhausen König-Pilsener-Arena

12.07.2019 Dortmund Westfalenhalle