Sängerin Tracy Chapman hat bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen Rapperin Nicki Minaj eingereicht. Der Vorwurf der Anklage: Urheberrechtsverletzung. Seit Juni 2018 sollen Minaj und ihre Mitarbeiter wiederholt bei Chapman angefragt haben, Musik und Texte von ihr verwenden zu dürfen, was Chapman jedoch ablehnte.

Chapman geht davon aus, dass Minaj, den Song „Sorry" jedoch einfach schon fertiggestellt hatte, in dem die Zeilen „Sorry / Is all that you can't say / Years gone by and still / Words don't come easily" und die dazugehörige Gesangsmelodie eins zu eins aus dem Lied „Baby Can I Hold You", das Chapman 1988 herausbrachte, übernommen worden sind.

Nicki Minaj hatte im August ihr neues Album „Queen“ veröffentlicht, auf dem der Song „Sorry“ allerdings nicht zu finden ist. Sie soll das Lied aber an einen New Yorker Radiomoderator weitergegeben haben, der „Sorry“ dann im Radio spielte und auf Twitter und Instagram davon erzählte. Außerdem ist das Lied online abrufbar.

Minaj behauptete laut „The Guardian“, nichts davon gewusst zu haben, dass Teile von Chapmans Song verwendet wurden. Sie bat die Sängerin wohl schon im August via Twitter, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Chapman fordert Schadensersatz und will die offizielle Veröffentlichung von „Sorry“ verhindern.