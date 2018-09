Video: Dave Grohl spielt zum ersten Mal seit Jahren Nirvanas „In Bloom“

Während der Ausstellungseröffnung von „Growing Up Kurt Cobain“ sprachen sowohl Wendy O’Connor als auch Schwester Kim Cobain und Tochter Frances Bean über die Jugend des Nirvana-Sängers.

Mitte Juli eröffnete in Irland die Schau „Growing Up Kurt Cobain“, die Gegenstände, Notizen sowie ein Auto aus der Jugend des Nirvana-Frontmanns zeigt. An der Eröffnung nahmen drei Frauen teil, die eine essenzielle Rolle im Leben des Musikers gespielt haben: Mutter Wendy O’Connor, Schwester Kimberly O’Connor sowie Tochter Frances Bean Cobain. Sie sprachen in einem Panel über bedeutende Momente im Leben des verstorbenen Sängers. So schwänzte Schwester Kimberly etwa die Schule, um zum ersten Nirvana-Konzert zu gehen. Dabei teilte Wendy O’Connor den bemerkenswerten Moment, wo sie erstmals den Übersong „Smells Like Teen Spirit“ hörte. So soll Kurt das Demotape erstmal…