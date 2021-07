Video-Interview: Helge Schneider über „Die Reaktion – The Last Jazz Vol. II“

Mit „Die Reaktion – The Last Jazz Vol. II“ veröffentlicht Helge Schneider am 16. Juli 2021 sein Nachfolge-Werk zu „The Last Jazz“. Anders als im 1987er-Album interpretiert der Multiinstrumentalist jedoch nicht nur Jazz-Standards neu, er stellt auch neue Hörspiele („Nordic Walking“) vor, Klassik-Variationen („Mondscheinelise“) und Free Jazz („Großstadtgemecker“).

Empfehlung der Redaktion Früher war mehr Fitze-Fatze: Helge Schneider endlich erklärt

Für uns hat sich Helge Schneider zu Hause in Mülheim an sein Piano gesetzt und spielt uns nicht nur ein eigenwilliges Ständchen, sondern beantwortet auch Fragen. Wie hat er die Corona-Jahre 2020/21 empfunden? Vermisst er Live-Auftritte? Welche Vorteile hat es, wenn der Sohn in der eigenen Band spielt – welche Herausforderungen stellen sich? Warum klingt die Verwendung traditioneller Instrumente oder Schlagerharmonien heutzutage automatisch wie Comedy? Und was wir auch schon immer mal wissen wollten: War Helge Schneider zur Inspiration schon mal im Mutterland des Jazz, in den USA?

Helge Schneider im Interview:

Helge Schneider live am Piano (>>>Tickets hier).