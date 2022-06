Video: Johnny Depp bringt Fans mit verstümmeltem Finger zum Lachen

Johnny Depp ist nach seinem vorläufigen Sieg im Prozess gegen Amber Heard bestens gelaunt. Nun brachte er seine Fans in Newcastle, England zum Lachen, indem er einen Witz über seine verstümmelte Hand machte. Ihr seht das Video am Ende des Artikels.

Johnny Depp – bestens gelaunt

Johnny Depp genießt nach dem Prozess gegen Amber Heard seine Zeit in England. Gelegentlich gab der Schauspieler einige Konzerte mit dem Musikerkollegen Jeff Beck. Dann und wann findet er Zeit für Kneipentouren und den Austausch mit den eigenen Fans. Als er am Donnerstagabend (2. Juni) in Newcastle eine Reihe von Autogramme gab, beugte er sich zu einem der Kinder in der Menge hinunter, zeigte auf dessen Hand und verglich lachend die Anzahl der Finger, die sie haben.

„Du hast fünf, ich habe vier und sieben Achtel. Verrückt.“

Der Scherz war eine Anspielung auf den angeblichen Angriff seiner Ex-Frau mit einer Wodkaflasche, die ihn einen Teil seiner rechten Hand kostete – genauer gesagt die Spitze des Mittelfingers. Der Vorfall war Teil seiner Aussage vor Gericht im Verleumdungsprozess gegen Amber Heard und sorgte für Schlagzeilen.

Der berüchtigte Wodkaflaschen-Wurf

Nach einem Streit mit Heard habe Johnny Depp nach mehreren Monaten Abstinenz wieder zur Flasche gegriffen und „zwei oder drei kräftige Schlücke“ Wodka getrunken. Dies habe Heard umso wütender gemacht. Schließlich habe sie eine erste Wodkaflasche nach ihm geworfen, die jedoch hinter ihm zerschellte. Nachdem er einen weiteren Schluck aus einer anderen Flasche zu sich nahm, griff Heard nach seiner Aussage zu der zweiten Flasche.

Laut Depp warf sie die Wodkaflasche in seine Richtung. Diese zerbrach an seiner rechten Hand und trennte die Spitze des Mittelfingers ab: „Ehrlich gesagt habe ich zuerst keinen Schmerz gespürt, sondern nur Hitze und das Gefühl, als würde etwas an meiner Hand heruntertropfen. Dann sah ich nach unten und erkannte, dass die Spitze meines Fingers abgetrennt worden war und ich direkt auf meine Knochen blickte, die aus dem Finger ragten, und auf den fleischigen Teil der Innenseite des Fingers.“

Heard behauptet laut Gerichtsakten, Depp habe sich den Finger selbst verletzt.

Neues Album im Juli

Fernab von dem Urteil im Prozess gegen Amber Heard läuft es auch beruflich gut für den Schauspieler. Wie wir bereits berichteten, will Depp seine Musikkarriere ankurbeln und eine Platte mit Jeff Beck veröffentlichen. Der Schreibprozess fand in Becks Haus in Sussex statt, wo Depp monatelang wohnte. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Newcastle verriet Beck, dass das Album nächsten Monat erscheinen soll.