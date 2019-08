Wacken 2020: Schon nach 21 Stunden ausverkauft!

Seit Mitternacht am Montag (05. August) gibt es Tickets für die 31. Ausgabe des Metal-Festivals - mit Judas Priest und Amon Amarth als Headliner. Hier finden Sie alles zum aktuellen Stand des Vorverkaufs.

Nach dem Wacken Open Air ist wie immer vor dem Wacken Open Air. Schon seit Mitternacht - also seit 0:01 Uhr am Montag (05. August) gibt es Karten für das kommende Festival im Jahr 2020. Das nächste Wacken findet vom 30. Juli bis 01. August 2020 statt - und zwar in neuem Look und auch schon mit den ersten Bandbestätigungen: Judas Priest, Amon Amarth, Mercyful Fate, At The Gates, Hypocrisy, Sodom, Death Angel, Sick Of It All, Beast In Black, Nervosa und Cemican. Die 31. Ausgabe des Metal-Festivals soll laut Veranstaltern ganz im Zeichen der der Kultur der Maja und…