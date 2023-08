Wacken Open Air verhängt Anreisestopp für Kraftfahrzeuge aufgrund von Wetterchaos

Die Situation auf dem Wacken Open Air 2023 bleibt aufgrund der Wetterlage chaotisch. Heute (1. August) verhängten die Organisatoren einen Anreisestopp für Kraftfahrzeuge.

„Die Anreise zum Wacken Open Air mit Kraftfahrzeugen aller Art muss ab sofort final gestoppt werden. Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit den zusätzlichen Regenmengen in den letzten 24 Stunden und den daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuwege können keine Kraftfahrzeuge mehr das Campinggelände befahren, da sonst die Sicherheit und Versorgung nicht gewährleistet werden kann“, heißt es in einem offiziellen Statement.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Deshalb sind sämtliche Metalheads in Kraftfahrzeugen aller Art angehalten, ihre Reise nach Wacken abzubrechen oder gar nicht erst anzutreten. Dies gilt bis zum Festivalende. Ausschließlich Fahrzeuge, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befinden, versuchen wir, auf dem „Holy Ground“ unterzubringen. Weitere Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekanntgeben. Wir sind sehr traurig, dass diese schwere Entscheidung zum allerersten Mal in der Geschichte des W:O:A fallen musste“, heißt es im Statement weiter“.

Somit können derzeit zigtausende Besucher*innen nicht auf das Festivalgelände. Auf Anfrage eines Facebook-Nutzers bestätigte das Wacken-Team, dass man mit Zug und Shuttlebus weiterhin anreisen könne — der Reisestopp betreffe nur Kraftfahrzeuge.