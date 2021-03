Warum Eddie Van Halens Sohn einen Auftritt bei den Grammys ablehnte

Im Oktober 2020 erlag Eddie Van Halen im Alter von 65 Jahren seinem Krebsleiden. Nun tritt sein Sohn Wolfgang in die Fußstapfen des legendären Gitarristen. Der 1991 geborene Wolfgang stieg 2006 tatsächlich schon als 15-Jähriger in die Gruppe seines Vaters ein. Seither fungierte er als Bassist von Van Halen.

Doch den Auftritt bei der Grammy-Verleihung „In Memoriam“ hat er abgelehnt. Er sei von der Recording Academy gebeten worden „Eruption“ zu spielen – aber er habe nicht gewollt. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand dem gerecht werden kann, was mein Vater für die Musik getan hat, außer er selbst“, schrieb Wolfgang auf Twitter.

Verstorbene Ikonen wie John Prine, Little Richard und Kenny Rogers wurden bei der Zeremonie vergangenen Sonntag mit aufwändig inszenierten Tribute-Auftritten gefeiert, für den am 6. Oktober 2020 verstorbenen Eddie Van Halen waren es jedoch gerade einmal 15 Sekunden im In Memoriam-Segment der Show.

Wolfgang schreibt: „Ich war der Meinung, dass es einen ‚In Memoriam‘-Bereich geben würde, in dem Stücke von Songs legendärer Künstler*innen, die verstorben sind, aufgeführt werden. Mir war nicht klar, dass sie meinen Vater nur für 15 Sekunden inmitten von 4 kompletten Auftritten für andere, die wir verloren haben, zeigen würden.“ Fans auf Social Media zeigen sich ebenso enttäuscht.

