WDR: Witze von Otto Waalkes werden mit Warnhinweisen in der Mediatheke gezeigt

Zum 75. Geburtstag von Otto Waalkes hat der Westdeutsche Rundfunk (WDR) die Sendung „Die Otto Show“ in seiner Mediathek bereitgestellt. Jedoch erwartet den Zuschauer:innen ein ungewohnter Anblick vor jeder Episode: Ein Warnhinweis macht darauf aufmerksam, dass manche Witze wohl als unsensibel und anstößig wahrgenommen werden könnten.

WDR möchte mit Warnungen Witze von Otto besser „einordnen“

Es war im Jahr 1973, als der ostfriesische Spaßvogel Otto Waalkes seine erste Fernsehsendung bekam. In dieser tat Otto das, was er am besten konnte: Witz reißen und alberne Lieder auf der Gitarre schmettern. Obwohl Otto auch noch Jahre später die verschiedensten Generationen in Deutschland zum Lachen bringt, sind einige seiner Kalauer nicht mehr zeitgemäß. Darum entschloss der WDR, die Episoden der „Otto Show“ zwar unbearbeitet, aber dafür mit einer kurzen Warnung im Stream bereit zu stellen.

„Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung“ oder „[…] Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden“, wird in einer Texttafel vorab gewarnt. Womöglich könnten heute einige seiner Pointen über ethnische Minderheiten und/oder Frauen als verletzend erachtet werden. In 50 Jahren, seitdem die Sendung das erste Mal lief, veränderte sich die Gesellschaft und damit auch der Humor. Noch 1985, in seinem ersten „Otto“-Film, benutzte er das N-Wort.

Auf Anfrage der „Bild“ äußerte sich der WDR wie folgt zu den Warnhinweisen: „Beliebte Programme und Kultsendungen aus unserem Archiv zeigen wir regelmäßig. Dazu gehört auch ‚Die Otto Show‘ ab 1973. Die Programme werden in ihrer ursprünglichen Form gezeigt. Sie enthalten Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Mit der Einblendung zu Beginn machen wir das deutlich und ordnen das Format dementsprechend ein.“

Dass sich Otto auch nach 50 Jahren großer Beliebtheit in Deutschland erfreut, trotz manch veraltetem Witz, ist an den aktuellen Charts zu sehen. Im Feature mit den Rappern Ski Aggu und Joost, legte der Blödel-Barde seinen Song „Friesenjung“ wieder neu auf. Otto spielte die Parodie auf Stings „English Man in New York“ erstmals 1993 in seinem damaligen Live-Programm.