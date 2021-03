Zoomen Sie sich zum ROLLING STONE

Nachdem die 77-Jährige zuletzt Zweifel daran äußerte, dass Fleetwood Mac jemals wieder auf Tour gehen werden, räumte sie nun mit Missverständnissen auf und ruderte in ihrer jüngsten Aussage ein wenig zurück.

Christine McVie, Sängerin und Keyboarderin bei Fleetwood Mac, hat sich erneut über die Zukunft ihrer Band geäußert. Nachdem sie kürzlich gegenüber „BBC Radio 2“ Zweifel daran äußerte, dass Fleetwood Mac jemals wieder auf Tour gehen würden, reagierte sie nun auf die betrübten Reaktionen zahlreicher Fans. In einem Statement bestätigte sie dem US-amerikanischen ROLLING STONE zwar erneut ihre Zweifel, betonte aber auch, dass Fleetwood Mac aktuell nicht wissen würden, wie es in Zukunft weiter geht. Vielleicht können Fans also doch auf eine zukünftige Fleetwood-Mac-Tour hoffen. McVie, die nach ihren pessimistischen Äußerungen über die Tour-Zukunft von Fleetwood Mac zahlreiche Nachrichten erhielt, sagte…