Bruce Willis feiert 30. Geburtstag von Tochter Tallulah

Bruce Willis verabschiedete sich 2022 in den Ruhestand, nachdem bei ihm eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Von da an hat sich vieles im Alltag von Willis und seiner Ehefrau Emma Hemming-Willis verändert. Die Krankheit ist ein Einschnitt in das bisherige Leben, äußert sich durch erschwerte Sprach- und motorische Fähigkeiten sowie Veränderungen von Verhalten und Persönlichkeit. Auch die Selbsterkenntnis einer Person kann eingeschränkt sein, da die Krankheit sich auf den Frontallappen des Gehirns auswirkt.

Patchwork-Familie

Seitdem nimmt sich der Filmstar die Zeit für die wichtigen Menschen in seinem Leben: seine beiden Familien. Mit Ex-Frau Demi Moore hat er die gemeinsamen Töchter Rumer, Scout und Tallulah und mit Ehefrau Emma Heming-Willis die zwei Mädchen, Mabel und Evelyn. Und die Patchwork-Familie hat ein gutes Verhältnis miteinander, teilt regelmäßige Einblicke aus gemeinsamen Momenten.

Moore postete jetzt ein Bild mit Tochter Tallulah anlässlich ihres 30. Geburtstag. Zu sehen: Mutter und Tochter, wie sie Willis lächelnd in einem Garten anschauen.

Offener Umgang mit der Diagnose

In einer Talkshow berichtete Tallulah Willis, warum die Familie so offen mit der Diagnose des „Stirb Langsam“-Schauspielers umgehen möchte: „Einerseits ist es das, was wir als Familie sind, aber es ist auch wirklich wichtig für uns, das Bewusstsein über frontotemporaler Demenz zu verbreiten. Wenn wir etwas, mit dem wir als Familie zu kämpfen haben, nehmen können, um anderen Menschen zu helfen, um es umzudrehen und etwas Schönes daraus zu machen, ist das wirklich etwas Besonderes für uns“.