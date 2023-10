Abba: Will Björn Ulvaeus mit Fans im „Abba Museum“ feiern?

Foto: WireImage, Chris Walter. All rights reserved.

Ein neues Video in den sozialen Medien sorgt derzeit für Spekulationen unter den ABBA-Fans. Björn Ulvaeus spricht darin an, wie erstaunt er doch sei, dass der Gewinn der Band beim Eurovision Song Contest 1974 mit „Waterloo“ 2024 schon 50 Jahre her sein wird. Und lädt die Fans zum „Feiern mit uns“ ein.

Der Account des ABBA-Museums schreibt dazu: „Die Eintrittskarten für 2024 sind jetzt erhältlich!🤩 Kauft euer Ticket im Voraus online, um den besten Preis zu erhalten und um sich Ihren bevorzugten Zeitplan zu sichern. 2024 ist das 50-jährige Jubiläum von ‚Waterloo’😍. Kommt und feiert den Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 mit uns hier im ABBA-Museum💃. Walk In. Dance Out.“

Nun wird gerätselt, ob Ulvaeus – oder Benny Andersson, Frida Lyngstad oder Agnetha Fältskog – beim offiziellen Jubiläum nicht nur beim Eurovision Song Contest, der 2024 in Stockholm ausgetragen wird, dabei sein wird, oder ob die Band auch bei ihrem Museum vorbeischaut.

Der Instagram-Account des ABBA-Museums antwortete auf die Frage, ob dort gewisse Events stattfinden, mit einem bewusst schwammigem: „Vergewissere Dich sich, dass Du unserem Newsletter folgst, um es als Erster zu erfahren. Weitere Infos folgen… 😉 Walk in. Dance Out.“

Etwas weiter unten im Instagram-Thread dann die traurige Auflösung: „Eintrittskarten für das Museum kann man auf unserer Website abbathemuseum.com kaufen. Die ABBA-Mitglieder werden nicht im Museum sein, aber Du kannst trotzdem das 5. Mitglied werden 😉 .Walk In. Dance Out. 💃“ Wie aufwendig muss eigentlich das Training für das Social-Media-Team von Abba sein, jeder offizielle Antwort mit der Floskel „Walk In. Dance Out“ zu beenden?

Die vier Bandmitglieder haben sich bislang nicht dazu geäußert, ob mit ihnen zumindest beim ESC im kommenden Jahr zu rechnen sein wird. Eine Live-Auftritt des Quartetts scheint ausgeschlossen; sie lassen nur ihre „Abbatare“ auftreten, oder Benny und Björn ziehen das, wie bei „Wetten, dass ..?“ als Duo (mit Helene Fischer) durch. Fältskog, die unlängst ihr erstes Soloalbum seit 2013 veröffentlicht hat („A+“, eine Remix-Platte), scheint einer Live-Reunion zumindest nicht gänzlich abgeneigt zu sein, gilt aber dennoch als die Schüchternste der Vier.