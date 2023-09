Agnetha Fältskog veröffentlicht Video zu „Where Do We Go From Here?“

Aus dem neuen Solo-Album „A+“ von Agnetha Fältskog gibt es einen ersten Videoclip zu sehen. Die Sängerin von ABBA, die dem ikonischen Bandnamen ein A verlieh, hat mit „Where Do We Go From Here?“ eine Neuauflage ihres gleichnamigen Songs von 2013 produziert . Das Musikvideo zur Single im Zeichentrickstil passt zum knalligen Pop-Sound der Schwedin.

Erste Ende August hatte Agnetha ihre neue Solo-LP angekündigt. Das Werk trägt den Titel „A+“ und ist eine Neuauflage von Fältskogs achtem Studioalbum, das schlicht den Namen „A“ trug. Gemeinsam mit ihren Produzenten entschloss sich die 73-Jährige, die Platte zehn Jahre später einen modernen Touch zu verleihen. Aber auch ein paar neue Kompositionen werden darauf zu finden sein.

Mit „A+“ erwartet ABBA-Fans ein wahres Schmankerl, das die Wartezeit auf die nächsten Projekte der schwedischen Pop-Sensation verkürzen soll. Eventuell kann die Band schon nächstes Jahr beim ESC auf der Bühne bewundert werden.

Sehen Sie hier den Clip zu Agnetha Fältskogs „Where Do We Go From Here?“