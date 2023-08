Metallica: Lars Ulrich verrät, wer sein Lieblingsdrummer ist

Foto: Getty Images for P+ and MTV, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Als Gründungsmitglied von Metallica hat Lars Ulrich wie wenige andere das Drumming im Metal-Genre geprägt. Aber auch Ulrich hat Vorbilder und andere Schlagzeuger, die ihn beeindrucken. Jetzt hat er in einem Interview preisgegeben, welche Band mit ihrem Drummer bei ihm momentan auf Dauerschleife läuft.

Lars Ulrich bekennt sich als Fan von Blue Öyster Cult

Im Podcast „The Metallica Report“ wurde Ulrich danach gefragt, was er in der letzten Zeit an Musik gehört hat. Das Metallica-Mitglied gab zur Antwort, dass bei ihm vor allen Dingen eine klassische Rockband aus den 70er Jahren sein Favoriten ist. Dabei handelt es sich um Blue Öyster Cult, deren Drummer Albert Bouchard er besonders bewundert.

„Ich habe gerade eine Phase, in der ich viel Blue Öyster Cult höre“, sagte Ulrich im Gespräch. „Bei mir ist es so, dass ich mich für das Zeug verschiedener Künstler an verschiedenen Zeitpunkten interessiere, und im Moment hat es mir Blue Öyster Cults Album ‚Secret Treaties‘ angetan. In den letzten ein bis zwei Wochen habe ich auch ‚Tyranny and Mutation‘ durchgehört, wo ‚Hot Rails To Hell‘, ‚7 Screaming Diz-Busters‘ und ‚The Red & the Black‘ drauf sind. Deswegen muss ich Albert Bouchard erwähnen, den Drummer und einer der hauptsächlichen Songwriter von Blue Öyster Cult.“

Was Ulrich vor allen Dingen an Bouchard beeindruckt, war dessen Rolle als weiterer Sänger in Blue Öyster Cult. „Er war einer der ersten Drummer [in einer Rockband], die tatsächlich auch gesungen haben. Mein Tipp ist daher, eine paar Alben von Blue Öyster Cult auszuchecken. Zieht euch ‚Tyranny And Mutation‘ rein. Aber eine sichere Nummer von den frühen Blue-Öyster-Cult-Alben ist immer ‚Secret Treaties‘ mit ‚ME 262‘, ‚Dominance and Submission‘, ‚Career of Evil‘, ‚Harvester of Eyes‘ und ‚The Subhuman‘.“

Dass sich nicht nur Lars Ulrich, sondern auch die restlichen Kollegen von Metallica gerne mal in andere musikalische Gefilde begeben, bewiesen sie bei einem Konzert in Stockholm, wo sie ABBAs „Dancing Queen“ auf der Bühne coverten. 2024 ist die Metal-Band auch in Deutschland wieder live zu erleben. Am 24. und 26. Mai spielen Metallica in München.