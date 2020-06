Alzheimer-Benefit-Album mit New Order, Jon Hopkins, Anna Calvi und Weiteren

Das wird Sie auch interessieren





Am Freitag (19. Juni) erscheint das Album „The Longest Day – A Benefit for the Alzheimer’s Association”, bei dem verschiedene Künstler zusammenkamen, um Alzheimer-Patienten zu unterstützen.

New Order, Hayden Thorpe und Jon Hopkins, Anna Calvi, Sad13, Cold Specks, Moby, Algiers, Beach Slang und weitere Musiker nahmen die insgesamt 17 Songs auf – jeder steuerte einen Song bei.

Alzheimer’s Association

Sämtliche Einnahmen, die durch das Album gemacht werden, gehen an die „Alzheimer’s Association“. Die Non-Profit-Organisation aus Chicago kümmert sich nicht nur um die Pflege von Alzheimer-Erkrankten, sie arbeitet außerdem auch an der Erforschung der Demenz-Krankheit. Auf dem Gebiet der Alzheimer-Erforschung ist sie der größte gemeinnützige Spender, denn das Ziel der Organisation ist es, „eine Welt ohne Alzheimer und andere Demenz-Arten“ zu schaffen. Das alles wollen sie durch „ die Beschleunigung der weltweiten Forschung, die Förderung der Risikominderung und Früherkennung und die Maximierung der Qualität von Pflege und Unterstützung“ schaffen.

Wer anstatt der Download-Version von „The Longest Day“ bis zum 07. Juli eine Vinyl-Edition des Longplayers kauft, hat außerdem die Möglichkeit, den Namen einer an Demenz erkrankten Person in den Einband mit aufzunehmen. Die Download-Version wird am Freitag (19.Juni) an alle Käufer per Email, die Vinyls werden am 01. Oktober verschickt. Das Cover zum Album stammt von Fotografin Ebru Yildiz.

Die Playlist zu „The Longest Day“: