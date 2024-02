Amazon: Zahlreiche Filme im Super-Sale – „Star Wars“, Marvel und mehr

Der Online-Händler Amazon hat aktuell wieder einige Sonderangebote zu bieten. An der Filmfront gibt es diesmal Blockbuster zu Sale-Preisen. Unter den rund 1.000 Auserwählten sind unter anderem „Star Wars“, Marvel-Streifen und einige Klassiker als DVD, Blu-ray und in 4K.

DVDs, Blu-rays und mehr zu Sonderpreisen

Wer seine Sammlung fürs Heimkino etwas aufstocken möchte, aber nicht jedes Mal tief in die Tasche greifen will, sollte jetzt schnell sein. Bis zum 16. Februar dauert der Super-Sale noch an, und egal ob es eher ältere oder jüngere Werke werden sollen, die Auswahl ist groß. Unter dem Warenangebot befinden sich unter anderem „Alien“, „Thor – Love and Thunder“, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ oder „Das fünfte Element“. Eine Übersicht gibt es hier zur gesamten Auswahl.

Neben den niedrigen Einzelpreisen, gibt es auch noch eine Bundle-Offerte. Drei Blu-rays kosten dort zusammen 18 Euro, darin enthalten sind zum Beispiel „Tesla“, „Enigma – Das Geheimnis“ oder „Die letzte Legion“.

Einige Highlights von Amazon haben wir hier für euch zusammengetragen:

„Rogue One: A Star Wars Story – 4K Ultra-HD Edition“ inklusive Blu-ray und Bonus-Disc

„Stirb Langsam“ – Blu-ray

„Alien“ – 4K Ultra-HD und Blu-ray

„Black Panther: Wakanda Forever“ – Blu-ray

„Heat“ – 4K Ultra-HD und Blu-ray

„ Ant-Man and the Wasp – Quantumania“ – Blu-ray

„Predator“ – Blu-ray und DVD

„Fluch der Karibik“ – Gesamte Kollektion aus DVD

„Eternals“ – Blu-ray

„Der König der Löwen“ – Teil 1, 2 und 3 auf DVD

„Der Marsianer – Rettet Mark Wattney“ – 4K Ultra-HD und Blu-ray

„Chihiros Reise ins Zauberland“ – DVD

„Braveheart“ – 4K Ultra-HD und Blu-ray

Auch einige Serien sind im Sale: