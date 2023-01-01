Sven Regener

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Musik

RS-Interview

Sven Regener: „So eine Schaffenswut finde ich toll“

Herr Lehmann kehrt zurück. Diesmal ist der Held aus Sven Regeners Bestsellern allerdings nur eine Randfigur. Die Hauptrolle in „Wiener Straße“ (Galiani) spielen die alternativen Künstler rund um die ArschArt-Galerie im Berlin-Kreuzberg der frühen Achtziger, die Regener mit einer Mischung aus Respekt, Faszination und mild-ironischer Distanz beschreibt. Der heute 56-Jährige zog 1982 nach Westberlin und gründete drei Jahre später Element Of Crime.

Von Birgit Fuß

Musik

Wie aus dem MTV-Moderator Christian Ulmen Herr Lehmann wurde und – unter den Händen von Leander Haußmann – aus Sven Regeners herrlichem Buch ein ebensolcher Film

Christian Ulmen wusste zuerst auch nicht, ob das funktionieren würde. Eine Verfilmung von Sven Regeners „Herr Lehmann“? Den Roman um den ambitionslosen Barkeeper, der nur bei der schönen Köchin Katrin seine stoische Gelassenheit verliert, schlössen auf Anhieb so viele ins Herz, dass man im Prinzip mit einer Kino-Version eigentlich nur verlieren konnte. Aber Ulmen, der […]

Von Birgit Fuß

Musik

Romantik, richtig verstanden: So viel Glückseligkeit wie bei ELEMENT OF CRIME gibt es selten

Auf beeindruckende Ansagen wird man hier verzichten müssen, das steht gleich nach „“Narzissen und Kakteen“, dem ersten von vielen wunderbaren Songs, fest. Sven Regener weiß nicht so recht, was er erzählen könnte. Was soll man auch immer sagen? „“Der nächste Song heißt..“, das muss reichen. Hin und wieder mit ausgebreiteten Armen ein ironisches „“Romantik!“, „“Vielen […]

Von Birgit Fuß

Das Archiv

Eben unersetzlich – Auf „Romantik“, dem neuen Album von Element of Crime, hat Sven Regener die hohe Kunst des Liebesliedes perfektioniert

Sven Regener hat es geschafft. Hat seine erste Lesung im Hamburger „Schlachthof abgehalten, die Leute haben gelacht, manche haben sogar seinen Roman „Herr Lehmann“ gekauft. Die meisten kannten ihn schon. Herrn Lehmann, und Herrn Regener sowieso. Die Grenzen sind fließend, auch wenn der Autor behauptet, es gäbe „wenig Parallelen“ zwischen ihm und Lehmann, abgesehen vom […]

Von Birgit Fuß

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