Eben unersetzlich – Auf „Romantik“, dem neuen Album von Element of Crime, hat Sven Regener die hohe Kunst des Liebesliedes perfektioniert
Sven Regener hat es geschafft. Hat seine erste Lesung im Hamburger „Schlachthof abgehalten, die Leute haben gelacht, manche haben sogar seinen Roman „Herr Lehmann“ gekauft. Die meisten kannten ihn schon. Herrn Lehmann, und Herrn Regener sowieso. Die Grenzen sind fließend, auch wenn der Autor behauptet, es gäbe „wenig Parallelen“ zwischen ihm und Lehmann, abgesehen vom […]