Über den Sinn von Hörbüchern kann man natürlich streiten. Selbst lesen ist ja auch schön. Aber einen Roman vorgelesen zu bekommen, das ist Luxus – wenn das Buch stimmt und die Stimme. Damals bei Mama hat man es ja auch geliebt, dass man sich nicht selbst die Mühe machen musste. Bei Sven Regener passt alles. […]