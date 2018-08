Am Montag (14. August) machten Medienberichte die Runde, dass Aretha Franklin im Sterben läge. Verwandte der 76-Jährigen erklärten nun, dass es der Soul-Sängerin bereits besser gehe.

Weiterlesen Aretha Franklin: Familie wacht am Bett der Sterbenskranken Aretha Franklin soll todkrank sein. Derzeit befänden sich die Angehörigen am Krankenbett der 76-Jährigen Tim Franklin, Neffe der Musikerin, erklärte gegenüber dem „People“-Magazin, dass Franklin sich zwar in einem als bedrohlich eingestuften gesundheitlichen Zustand befände, aber bereits auf dem Weg der Genesung sei. „Die Familie ist bei ihr“, sagte er. „Sie ist wach, lacht, macht Witze und erkennt die Leute um sich herum wieder“. Zudem sei Franklin nicht mehr in einem Detroiter Krankenhaus, sondern ruhe sich ihrem Haus aus. Sie habe auch die Möglichkeit, fernzusehen: „Gott bewahre, sie sieht die ‚Aretha ist tot‘-Meldungen, ich will nicht, dass ihre Stimmung sich deswegen verschlechtert“, so Tim Franklin.

„Sie ist zuhause“

Die Familie bleibt trotz der Krebs-Krankheit der Sängerin hoffnungsvoll: „Wir glauben, dass sie es schafft. Auch sie glaubt, sie wird das schaffen – und das ist das Wichtigste“, beschreibt der Neffe die emotionale Lage. Er habe seine Tante vor einer Woche gesehen und knapp eine Stunde mit ihr sprechen können. Sein Bruder hätte die Musikerin am Wochenende besucht.

Weiterlesen ROLLING-STONE-Ranking: Die beste Sängerin aller Zeiten: Aretha Franklin Sie war schon eine Gospelgröße, bevor sie den ersten weltlichen Hit hatte. Mary J. Blige hat für ROLLING STONE aufgeschrieben, warum Aretha Franklin die beste Sängerin aller Zeiten ist. Auch der Nachrichtensprecher Evrod Cassimy, ein enger Angehöriger Aretha Franklins, erklärte über Twitter, dass es der Queen of Soul den Umständen entsprechend gut ginge: „Ich hatte gerade die Möglichkeit, mit Aretha Franklin zu sprechen. Sie ruht sich aus und ist umgeben von engen Freunden und ihrer Familie.“

Just got a chance to speak to Aretha Franklin. She is resting and surrounded by close friends and family. More details ahead on Local 4 News at 12pm. #ArethaFranklin #aretha — Evrod Cassimy (@EvrodCassimy) August 13, 2018

Die Nachricht wird bei Fans für Erleichterung sorgen. Bereits im Jahr 2010 wurde bei Franklin eine schweren Form des Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Erst im vergangenen Frühjahr musste die Sängerin mehrere Shows aufgrund von ihrer Gesundheit absagen. 2017 verkündete die Soul-Legende ihren Ruhestand, nachdem sie das Album „A Brand New Me“ veröffentlichte.

