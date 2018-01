„Star Wars: Die letzten Jedi“ hat am Startwochenende in China enttäuscht: Der „Krieg der Sterne“-Film spielte lediglich 28,7 Millionen Dollar ein – eine echte Enttäuschung für Produktionsfirma Disney, die im zweitgrößten Kinomarkt der Welt weit mehr erwartet hätte.

Krieg der Sterne (1977) George Lucas verfrachtete Elemente des „Herrn der Ringe“, des Westerns sowie der Samurai-Filme Kurosawas in den Weltraum. Er stattete seine Figuren mit Kostümen, Masken und Klängen aus, die jede Vorstellungskraft sprengten. Am Ende ihres Abenteuers wurden Luke, Han und Chewie von einer Prinzessin Medaillen verliehen. Traditionelle Erzählung als Science-Fiction. Und ein perfektes Märchen. ★★★★★ Foto: picture-alliance / dpa, Film_Fox. All rights reserved.  Fotostrecke: „Star Wars“: Alle Filme in der Kritik

„Star Wars“ landete sogar nur auf dem zweiten Platz der Top Ten – hinter der chinesischen Komödie „The Ex-File: The Return of the Exes”, die dort bereits in der zweiten Woche anlief. Damit ist China das einzige Land, in dem der Film von Rian Johnson nicht den Top Spot einnahm. „Star Wars: The Force Awakens“ spülte 2015 am ersten Wochenende immerhin 52 Millionen Dollar in die Kassen, „Rogue One“ aus dem letzten Jahr 30 Millionen.

Wie „Variety“ herausstellt, ist dieser Zahlenvergleich noch deprimierender: Das China-Startwochenende der „letzten Jedi“ hat nur fünf Millionen mehr eingespielt als das vierte Lauf-Wochenende des Films in den USA.

Insgesamt muss sich Disney dennoch keine Sorgen machen: Mit Einnahmen von mehr als 1,2 Milliarden Dollar (and counting) ist „Star Wars: Die letzten Jedi“ jetzt schon auf Rang 13 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

