„Avengers“ in Deutschland: Mallorca vernichtet, Spargelernte in Gefahr

Der erste Versuch der begnadeten Comicschmiede Marvel, den blau-weiß-roten Pathos-Helden auf die große Kinoleinwand zu bringen, war ein einziges Desaster. Besteht er nun den Trash-Test?

In diesen Tagen kennen die Lobeshymnen für den neuen „Avengers“-Film keine Grenzen. Manche Kritiker (freilich eher jene, die einen Blog betreiben) sollen sogar bei der Kinovorführung in Tränen ausgebrochen sein. Vor Rührung über die starke Geschichte und satte Inszenierung. Doch der Ruhm, der Marvel inzwischen für die Verfilmung seiner Helden zukommt, fiel einst mehr als bescheiden aus, als „Captain America“ 1990 auf die große Leinwand kommen sollte. Direkt vom Schneidetisch auf VHS Weniger vorsichtig ausgedrückt: Der Film ist so schlecht, dass er in den USA noch nicht einmal ins Kino kam. Stattdessen wurde er dort direkt auf VHS veröffentlicht. International wurde…