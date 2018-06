Beatsteaks: Bewegender Tribut an Seeed-Sänger Demba Nabé

Die Toten Hosen treten am Donnerstag und Freitag in der Berliner Waldbühne auf. Infos zu Wetter, Tickets, Sicherheit und Anreise.

Die Toten Hosen in der Waldbühne: Wie komme ich an Tickets? Jedenfalls nicht über den regulären Vorverkauf. Beide Konzerte in der Waldbühne (07. Juni und 08. Juni 2018) sind ausverkauft. Wer Karten für die „Laune der Natour“ in Berlin will, muss sein Glück bei Resellern versuchen. Tour-Trailer: https://www.waldbuehne-berlin.de/site/assets/files/1083/trainerwechsel_bei_den_toten_hosen_laune_der_natour_geht_weiter-_neue_konzerttermine_in_2018.mp4 Wer ist Vorband bei den Toten Hosen? Den Support von Campino und Kollegen übernehmen am Donnrstag die Donots. Einlass in die Waldbühne ist um 16 Uhr, Beginn ist um 18.30 Uhr. Es lohnt sich also, früh dort zu sein. Am Freitag sind Royal Republic am Start. Achtung: Einlass ist erst um 17…