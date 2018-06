Nach dem Tod des Seeed-Sängers Demba Nabé steht die Zukunft des Kollektivs in den Sternen. Unklar bleibt, ob sie auch ohne ihren Frontmann 2019 auf Tour gehen werden.

Nach den Tode Demba Nabés fragen sich Fans, ob Seeed noch eine Zukunft haben. Viele rätseln auch, woran der Sänger, dessen Alter von verschiedenen Quellen auf 44, 45 und 46 angegeben wurde, verstarb. Die Bandkollegen trauern in den sozialen Medien, und wie deren Anwalt in einem Statement bekannt gab, bitte man um Einhaltung der Privatssphäre in dieser schwierigen Zeit. Wie geht es weiter mit Seeed – geht es überhaupt weiter? Die Berliner haben ihr letztes Album „Seeed“ 2012 veröffentlicht – ein großer Erfolg, die Platte landete auf Platz eins der deutschen Charts. Wie Co-Frontmann Peter Fox Anfang des Jahres bekannt…